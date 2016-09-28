صور.. وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لمؤتمر سياحة المدن بالأقصر

اجتمع يحيى راشد وزير السياحة اليوم الأربعاء، مع محافظ الأقصر محمد بدر، وعدد من التنفيذيين وممثلي لجنة السياحة بغرفة الشركات السياحية وهيئة تنشيط السياحة، وذلك في إطار استعدادات محافظة الاقصر لاستضافة القمة الخامسة لمؤتمر سياحة المدن المزمع إقامته نهاية أكتوبر القادم، والجلسة 104 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بداية نوفمبر القادم واستعدادات استقبال الموسم السياحي.

وأكد راشد على مسئولي التسويق والدعاية أن تستهدف الحملات التسويقية رسائل واضحة نستطيع من خلالها حفر الأقصر في ذاكرة السائح لضمان أن يقوم بدوره في نقل الصورة الحقيقية عن واقع سحر الأقصر، خاصة أن الحملة الدعائية كانت لها تأثيرات إيجابية لجلب السائحين من المنطقة العربية.

ولفت وزير السياحة إلى أنه سيتم تقييم الحملة في الدول الأخرى، بما سيكون له مردود إيجابيًا في استعادة الحركة السياحية، كما أنه يتم التنسيق مع شركات التسويق العالمية لتصحيح الصورة الذهنية، والتركيز على إعادة الربط بين المدن الأوروبية والقاصد السياحية المصرية من خلال الطيران المباشر.

وأشار إلى أن الأقصر ستستضيف عديد من الفاعليات العالمية في الفترة القادمة، مؤكدًا على أهمية التوجه التكنولوجي في الترويج للسياحة المصرية، وتقديم فرص إيجابية من شأنها رفع معدلات الطلب على المقصد السياحي المصري.

كما التقى راشد عدد من نواب البرلمان لمناقشة الأوضاع الداخلية للعاملين بالسياحة، ووضع خطط تستهدف تدريب العاملين بالقطاع السياحي.

وطالب وزير السياحة النواب بضرورة دراسة إعفاء المنشآت السياحية من ضريبة القيمة المضافة لحين عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، واعدًا تكرار زيارته لمحافظة الاقصر لمتابعة تطورات الاوضاع السياحية .

واختتم جولته بتفقد بعض الفنادق والمنشأت السياحية، والتي من المقرر أن تستضيف المشاركين بمؤتمر المدن الآثرية.