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كي مون: الوضع في حلب يشبه الـ«مجزر».. والهجوم على المستشفيات «جريمة حرب»

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كي مون: الوضع في حلب يشبه الـ«مجزر».. والهجوم على المستشفيات «جريمة حرب» كي مون: الوضع في حلب يشبه الـ«مجزر».. والهجوم على المستشفيات «جريمة حرب»

بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة – أرشيفية

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الأربعاء إن هؤلاء الذين يستخدمون «أسلحة أكثر تدميرًا» في سوريا يرتكبون جرائم حرب، وإن الوضع في حلب أسوأ من مجزر.

وبحسب رويترز قال عاملون في القطاع الطبي إن طائرات حربية روسية وسورية أخرجت مستشفى حلب الرئيسي من الخدمة، وإن قوات برية كثفت من هجومها على القطاع المحاصر الخاضع لسيطرة المعارضة بالمدينة في معركة باتت نقطة تحول حاسمة في الحرب الأهلية السورية.

ونقلت «فرانس برس» عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن الهجمات على مستشفيات في حلب بشمال سوريا تشكل «جريمة حرب»، وذلك تعليقا على تعرض أكبر مستشفيين فى شرق المدينة الذى يسيطر عليه مقاتلو المعارضة للقصف.

 

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