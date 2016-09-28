انطلاق ملتقى الأديان «هنا نُصلي معًا» بسانت كاترين.. غدًا

تنطلق غدًا الخميس، فعاليات الدورة الثانية من ملتقي الأديان «هنا نصلي معًا» والذي يقام بسانت كاترين، بحضور الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، والدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وستم تنظيم تلك الفعاليات تحت رعاية منظمة اليونسكو، ومحافظة جنوب سيناء وبالتعاون مع وزارات السياحة، والشباب والرياضة، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، وملتقى رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح.

ويشارك في الدورة الثانية من ملتقي الأديان العديد من الدول منها رومانيا، الجزائر، المغرب، باكستان، السنغال، أندونيسيا، اليونان، أثيوبيا، غانا، ومصر.

وخلال الاحتفالية سيتم تكريم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمطران داميانوس رئيس أساقفة جنوب سيناء للروم الأرثوذوكس، ورئيس دير سانت كاترين.

وتتضمن الدورة الثانية من ملتقى الأديان والتي تبدًا في تمام السابعة مساء على مسرح وادي الواحة، مناجاه ودعاء في الفضاء الروحي لمختلف الجنسيات بمختلف اللغات للدعوة للمحبة والسلام بين شعوب العالم بمشاركة كافة الفرق.

ويعقبها الاحتفالية الكبري وتبدأ بكلمات للفنان انتصار عبد الفتاح، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، ثم التكريم، وتقديم رسالة سلام إلى العالم بمشاركة كل الفرق لتقديم معزوفة كونية تؤكد علي جوهر الأديان «المحبة ـ التسامح ـ السلام» بمختلف اللغات.