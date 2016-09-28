اجتماع بين جامعة المنصورة وجمعية إيجى اشتاين لرعاية الموهوبين والمبتكرين

استقبل الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، توفيق عوض الله، رئيس مجلس إدارة جمعية إيجى اشتاين لرعاية الموهبين والمبتكرين والدكتور رضا عبد السلام، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس مجلس الإدارة الجمعية ، لبحث التعاون مع الجامعة لرعاية الموهبين والمبتكرين وتدعيم البحث العلمى للطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة .

كما تم الاتفاق على عمل مذكرة تفاهم بين الجامعة والجمعية للعمل على رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين والاتفاق على عمل دراسة تجريبية لنشاط المبتكرين وتعريف المبتكرين بكيفية عمل بحث علمى تطبيقى يخدم المجتمع وكذلك تدريب الطلاب المبتكرين على خطوات كتابة البحث العلمى .