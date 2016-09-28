الشركة الوطنية تدعم إنشاء 5 محطات بترولية بالوادى الجديد

التقى اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، اللواء محمود عرفات، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية والوفد المرافق له، والذى زار المحافظة لتفقد أعمال الإنشاءات الجارى تنفيذها فى ثلاث محطات للوقود كمرحلة أولى من إجمالى 5 محطات سيتم إنشاؤها بمراكز المحافظة الخمسة فى إطار حرص المحافظة على توفير المواد البترولية وزيادة محطات الوقود ومنع تكدس السيارات وتيسيرا على المواطنين .

وأوضح عشماوى أن المرحلة الأولى تضم إنشاء 3 محطات (بالداخلة والخارجة والفرافرة)، والمقرر الانتهاء منها نهاية العام الحالى، على أن تبدأ المرحلة الثانية بإنشاء محطتين بمركزى باريس وبلاط بحلول 2018 بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون جنيه للخمس محطات .

جدير بالذكر بأنه قام الوفد بتفقد موقع بكيلو 112 بطريق الخارجة أسيوط لدراسة إنشاء محطة تمويل وقود وكافتيرا بالمنطقة.