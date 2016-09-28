أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم -
تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى -
فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الشركة الوطنية تدعم إنشاء 5 محطات بترولية بالوادى الجديد

Google+ Print
الشركة الوطنية تدعم إنشاء 5 محطات بترولية بالوادى الجديد الشركة الوطنية تدعم إنشاء 5 محطات بترولية بالوادى الجديد

>

التقى اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، اللواء محمود عرفات، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية والوفد المرافق له، والذى زار المحافظة لتفقد أعمال الإنشاءات الجارى تنفيذها فى ثلاث محطات للوقود كمرحلة أولى من إجمالى 5 محطات سيتم إنشاؤها بمراكز المحافظة الخمسة فى إطار حرص المحافظة على توفير المواد البترولية وزيادة محطات الوقود ومنع تكدس السيارات وتيسيرا على المواطنين .

 

وأوضح عشماوى أن المرحلة الأولى تضم إنشاء 3 محطات (بالداخلة والخارجة والفرافرة)، والمقرر الانتهاء منها نهاية العام الحالى، على أن تبدأ المرحلة الثانية بإنشاء محطتين بمركزى باريس وبلاط بحلول 2018 بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون جنيه للخمس محطات .

 

 

 

جدير بالذكر بأنه قام الوفد بتفقد موقع بكيلو 112 بطريق الخارجة أسيوط لدراسة إنشاء محطة تمويل وقود وكافتيرا بالمنطقة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365