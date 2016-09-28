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بالصور.. طبيب عالمى يزور معهد الأورام بأسوان

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بالصور.. طبيب عالمى يزور معهد الأورام بأسوان بالصور.. طبيب عالمى يزور معهد الأورام بأسوان

>أسوان - عبد الله صلاح

أجرى الطبيب نادر نبيل حنا أستاذ جراحات الأورام بجامعة ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية والمصنف كأحد أفضل عشرة جراحى الأورام بأمريكا فى جراحة الجهاز الهضمى والأجهزة الرخوة فحوصات لعدد من المرضى خلال زيارته للمحافظة، والتى تهدف إلى جراء بعض العمليات وتوقيع الكشف على المرضى بمعهد أورام أسوان.

 

 

وزار الدكتور نبيل حنا الأقسام الداخلية بمعهد الأورام بأسوان للمرور على المرضى والوقوف على حالتهم الصحية، وتم فحص 22 حالة، كما أن من المقرر إجرؤه 11 عملية لحالات مرضية خلال يومى الأربع والخميس المقبل.

 

 

رافق الدكتور نادر نبيل حنا فى جولته بالمعهد الدكتور على صبحى مدير معهد أورام أسوان، بحضور الدكتورة رنا زيدان مساعد وزير الصحة.

 

 

وفحص الطبيب العالمى نادر نبيل العديد من المرضى خلال زيارته للمحافظة التى تهدف إلى جراء بعض العمليات وتوقيع الكشف على المرضى بمعهد أورام أسوان.

 


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