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تأجيل جلسة انتخاب الرئيس اللبناني إلى 31 أكتوبر المقبل

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تأجيل جلسة انتخاب الرئيس اللبناني إلى 31 أكتوبر المقبل تأجيل جلسة انتخاب الرئيس اللبناني إلى 31 أكتوبر المقبل

مجلس النواب اللبناني

أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجلسة الـ 45 لانتخاب رئيس الجمهورية، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، إلى31 أكتوبر المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال مصدر رسمي لبنان إن بري أرجأ الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

مع العلم أن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة هو 86 نائبًا من أصل 128 نائبا.

وكانت ولاية الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية ميشال سليمان قد انتهت في مايو 2014، ومنذ ذلك الوقت لا يزال لبنان بدون رئيس للجمهورية.

وإذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، تنتقل صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء، كما هو حاصل اليوم.

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