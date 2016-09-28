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بالصور..محافظ الأقصر يستقبل عمدة مقاطعة «جيانسو» الصينية

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جانب من الوفد الصينى

جانب من الوفد الصينى

استقبل محمد بدر محافظ الأقصر، السيدة “هونغ كيونج” عمدة مقاطعة جيانسو بجمهورية الصين الشعبية، على رأس وفد إعلامى مكون من 7 أشخاص فى اطار تعزيز أوجه التعاون “المصرى / الصينى” فى المجالات المختلفة.

وناقشت رئيسة الوفد الصينى، بحث سبل التعاون فى مجال تدريب الموظفين على الإشراف الإدارى، ومكافحة الفساد، وإمكانية إنشاء اتفاقية تأخى بين مقاطعة “جيانسو” الصينية ومحافظة الأقصر، تتضمن تبادل الوفود بين كلا من مسئولى والطلاب وأوجه التبادل الثقافى.

وأكدت السيدة “كيونج”، أن الشعب المصرى ذو حضارة عريقة منذ آلاف السنين، وأنها منذ وطأت بأقدامها أرض الأقصر شعرت بسحر وعظمة المكان، كما وجهت الدعوة لمحافظ الأقصر بضرورة زيارة مقاطعة “جيانسو” فى اطار تبادل الزيارات بين البلدين.

وقامت رئيسة الوفد الصينى والوفد المرافق لها، بزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبرين الغربى والشرقى للمحافظة.

 

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