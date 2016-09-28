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الرئيس الفلسطيني: «بيريز» كان شريكًا في صنع السلام

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الرئيس الفلسطيني: «بيريز» كان شريكًا في صنع السلام الرئيس الفلسطيني: «بيريز» كان شريكًا في صنع السلام

شيمون بيريز و محمود عباس أبو مازن – أرشيفية

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز بـ «شريك» صنع السلام.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن عباس بعث برقية تعزية لعائلة بيريز معزيا في وفاته.

وحسب الوكالة، عبر عباس عن حزنه وأسفه، مشيرا إلى أن بيريز كان شريكًا في صنع سلام الشجعان مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين.

وأضاف عباس أن بيريز «بذل جهودا حثيثة للوصول إلى سلام دائم منذ اتفاق أوسلو (للسلام المرحلي الذي وقع بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1993) وحتى آخر لحظة في حياته».

 

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