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بالصور..مؤتمر نقابة التمريض لإعلان تشكيل المجلس الفرعي بالنقابة بالوادي الجديد

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جانب من حضور المؤتمر

جانب من حضور المؤتمر

 

عقدت النقابة العامة للتمريض مؤتمرًا موسعًا بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، بحضور طارق عتريس وأحمد محمد على أعضاء مجلس النقابة العامة للتمريض على مستوى الجمهورية، ونائبين عن الدكتورة كوثر محمود نقيب عام تمريض .

وناقش المؤتمر الذي عقد بقاعة “على حريف”، بحضور أعضاء النقابة الفرعية للتمريض بالوادى الجديد، تشكيل المجلس الجديد للنقابة الفرعية بالمحافظة، ومشكلات التمريض بالوادى الجديد، ومشكلة تخصيص أراضى للنقابة ومطالب الممرضين التى ناقشها مجلس النقابة السابق والحالي، كما ناقش المؤتمر قرار رئيس الجمهورية الخاص بالأجر المضاعف فى الأعياد والعطلات الرسمية، وقال رأفت صالح نقيب تمريض الوادى الجديد، إن مجلس إدارة نقابة التمريض الفرعية بالوادى الجديد، سوف يرفع توصيات المؤتمر إلى النقابة العامة لوضع الحلول المناسبة.

وأضاف رأفت، أن وفد النقابة العامة الموجود حاليًا بالوادى الجديد سيكون حلقة الوصل لتنفيذ مطالب النقابة الفرعية بالوادى الجديد، وناقش المؤتمر أيضًا جميع الملفات المطروحة والمتعلقة من المجالس السابقة سواء بالنقابة العامة أو الفرعية على مستوى الجمهورية.

وقال أحمد محمد على، وكيل النقابة العامة، إن هناك 31ألف 997 ممرض وممرضة على مستوى الجمهورية، تقوم النقابة العامة للتمريض برعايتهم وتحقيق أمالهم، وسوف تقوم النقابة العامة خلال المرحلة المقبلة بتذليل كافة معوقات عمل التمريض والمطالبة بحقوقهم.

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