انتحار صاحب شركة مجمدات أمام قطار في سوهاج ...

سمر العشري

انتحر صاحب شركة مجمدات بإلقاء نفسه أمام قطار في سوهاج ، وقالت التحريات الأولية إن المذكور يعانى من حالة نفسية سيئة بسبب وجود مشاكل في عمله .

تلقى اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة سوهاج باصطدام قطار بشخص بقرية «أولاد نصير» بدائرة المركز فانتقل العميدان خالد الشاذلى، مدير المباحث الجنائية، ومنتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام، وتبين من المعاينة والفحص قيام أسامة يعقوب أديب «32 سنة- صاحب شركة مجمدات غذائية» ، ويقيم الحويتي بدائرة قسم أول سوهاج بإلقاء نفسه أمام القطار رقم 982 القاهرة / أسوان مما نتج عنه وفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي ، وقرر مينا وحيد جرجس «22 سنة- طالب» أنه أثناء تواجده بصحبة المتوفـي على أحد المقاهي بالقرب من شريط السكة الحديد تناهي لسمعهما صوت أحد القطارات فقام المتوفى بالعدو ، وإلقاء نفسه أمام القطار وتبين من التحريات وأقوال والده أنه يمر بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات ومشاكل في عمله .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6192 إداري مركز شرطة سوهاج وأخطرت النيابة العامة للتصرف .

شبكةعيونالإخبارية

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