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السيسى يطالب الإدارة الأمريكية الجديدة باستعادة استقرار المنطقة

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السيسى يطالب الإدارة الأمريكية الجديدة باستعادة استقرار المنطقة السيسى يطالب الإدارة الأمريكية الجديدة باستعادة استقرار المنطقة

>كتب محمد الجالى

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإدارة الأمريكية القادمة، بذل مزيد من الجهود للمساهمة في استعادة الاستقرار بالمنطقة.

 

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس ، اليوم الأربعاء، وفداً من مؤسسة "بروكينجز" الأمريكية التي تعد من أبرز مراكز الفكر الأمريكي، وتُركز على مجالات السياسة الخارجية والاقتصاد والعلوم الاجتماعية.

 

واستعرض الرئيس السيسى خلال اللقاء التحديات الإقليمية التي تواجه الشرق الأوسط نتيجة الأزمات القائمة بعدد من الدول وعدم نجاح الجهود الدولية في التوصل لحلول سياسية لها حتى الآن، مشيراً  إلى التداعيات السلبية الناتجة عما يشهده الشرق الأوسط من اضطراب وتوتر.


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مصر 365

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