شما المزروعي: هدفنا الخروج بأفكار تنسجم مع توجهات القيادة في خدمة الشباب



> أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، أن الاف الشباب من دولة الإمارات تفاعلوا بشكل إيجابي منقطع النظير، مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لإجراء الحوار الوطني حول الشباب ليركز على طموحاتهم وأحلامهم وتطلعاتهم الآنية والمستقبلية، عبر عقد خلوة شبابية الأسبوع المقبل.

وأضافت: "كما عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بوضع كافة القضايا المهمة التي تعني المواطن وتخدم الوطن على طاولة البحث والنقاش، فإن قضايا الشباب والإستماع إليهم والتعرف على طموحاتهم وامالهم وأحلامهم تأتي في المقدمة، لأنهم يشكلون أهم قوة وطنية لبناء الحاضر وصناعة المستقبل، ولأن خلق أفضل بيئة لهم ليستطيعوا تحقيق هذه التطلعات والطموحات هو ركن أساسي في رحلة الانتقال إلى المستقبل. وقالت المزروعي إن وسم #الحوار_الوطني_حول_الشباب، شهد ردود فعل واسعة ومرحبة، فيما تلقى مجلس الإمارات للشباب الاف الرسائل كل ساعة عبر مختلف الوسائل وقنوات التواصل من شباب الإمارات بكافة أنحاء الدولة الذي يعبرون فيها عن رغبتهم بالمشاركة في الحوار إضافة إلى أن كثير من الشباب يرسلون بأفكارهم واقتراحاتهم إلى المجلس لطرحها في الحوار.



> وعبرت عن ثقتها بأن خلوة الشباب ستخرج برسائل وتوصيات ونتائج إيجابية ترتقي لطموحات وتطلعات الشباب سيتم البناء عليها لتتحول إلى خطوات وإجراءات عملية على الأرض وستوظف لخدمة الشباب وتحقيق تطلعاتهم الوطنية، مؤكدة أن كل فكرة أو مقترح يتم تقديمه في الخلوة أو إرساله عبر مختلف وسائل التواصل سيكون موضع ترحيب وسيؤخذ بالاعتبار خلال الخلوة.



> وأكدت أن مجلس الإمارات للشباب يرحب باستقبال الاقتراحات والآراء من شباب الوطن سواء عبر الرسائل أو من خلال أذرعه التنفيذية ممثلة بمجالس الشباب المنتشرة في إمارات الدولة، وسيعمل التواصل مع الجامعات والمراكز الشبابية لدعوتها للمشاركة بفاعلية في هذه المبادرة الوطنية المهمة.

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