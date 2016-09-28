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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا نسبيا على المناطق الساحلية وحارا على المناطق الداخلية نهارا ومعتدل الحرارة ليلا وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق مع تكون بعض السحب بعد الظهر على المناطق الجبلية والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر على اليابسة وتكون نشطة على البحر وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح : شمالية غربية - جنوبية غربية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل على اليابس تصبح شمالية غربية /  18 - 30 / 38 كم/ساعة بعد الظهر والمساء وتكون شمالية غربية / 30 - 40 / 50 كم/ساعة على البحر بوجه عام.

البحر .. مضطرب .. بارتفاع من قدمين إلى اربع و خمس أقدام قرب الساحل ومن اربع الى ست وثماني أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة 12:55 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة 18:17 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    37      27              95       30 .
> دبي                        36      28              95       30 .
> الشارقة                   36      26              95       35.
> عجمان                    36      27              90       30.
> أم القيوين                37       27             90        25 .
> رأس الخيمة             38       26             90        30 .
> الفجيرة                   34       29             95       65.
> العين                     38       27              90       20 .
> ليوا                       39      25               95       25 .
> الرويس                  37      28               95       30 .
> السلع                    37       27               95       35.
> دلما                      36      30               90       40 .
> طنب الصغرى          36      29               85       55 .
> طنب الكبرى            36     29               85       55 .
> أبوموسى               36      29               85       50.

 

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