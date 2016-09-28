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المرور: إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان لأكتوبر يومين

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المرور: إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان لأكتوبر يومين المرور: إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان لأكتوبر يومين

>كتب عبد الرحمن سيد

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، إجراء عملية إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو لمدة يومين للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى مدينة السادس من أكتوبر، بسبب أعمال إصلاح فواصل معدنية، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطريق، للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الأعمال.

 

وأكد مصدر أمنى، أن عملية الإغلاق للمحور ستكون بشكل جزئى، على أن تكون الأعمال فى الجانب الأيمن للطريق بدءا من الساعة 1 صباح الجمعة و تستمر حتى الساعة 8 صباح السبت، على أن يتم رفع كافة الإشغالات والمعدات الخاصة بالشركة المنفذة للأعمال بمجرد الانتهاء من صيانة الفواصل، ويتم إجراء تلك الأعمال لخطورة تركها بالمكان، ويجب صيانتها حفاظا على أرواح المواطنين من الوقوع فى الحوادث المرورية، وحرصا من إدارة المرور على سلامة قائدى المركبات.  

 

وأوضح المصدر أنه سيتم إعادة إجراء غلق جزئى للمحور مرة أخرى الأسبوع المقبل فى الاتجاهين بالجزيرة الوسطى على يمين ويسار الطريق بدءا من الساعة 1 صباحا الخميس وتستمر حتى 8 صباحا السبت، لافتا النظر إلى أن اختيار تلك الأيام لأن معظمها إجازات أسبوعية، وأن الأسبوع المقبل إجازة 6 أكتوبر وهى إجازة رسمية. 

 

وأضاف المصدر، أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، بناءً على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.


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