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تأهل 500 طالب لخوض الدورة الثانية من برنامج الرئاسة لتأهيل الشباب

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تأهل 500 طالب لخوض الدورة الثانية من برنامج الرئاسة لتأهيل الشباب تأهل 500 طالب لخوض الدورة الثانية من برنامج الرئاسة لتأهيل الشباب

>كتب محمد الجالى

تم اليوم، الأربعاء، الإعلان عن النتائج النهائية لتصفيات الدورة الثانية من "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" من خلال الموقع الإلكتروني www.plp.eg حيث تأهل 500 شاب لخوض الدورة الثانية.

 

وتبدأ الدورة الثانية في الثامن من أكتوبر المقبل من خلال عدد من اللقاءات التعريفية للطلاب ثم تبدأ الدراسة الفعلية للدورة الثانية يوم السادس عشر من أكتوبر المقبل.

 

ومن المعروف أن فعاليات الدراسة في البرنامج تستمر لمدة 8 أشهر، و يضم البرنامج 13 دورة تدريبية حيث تم إضافة دورتى العلوم القانونية والأمن المعلوماتى و يخوض الطلاب عدد من التقييمات خلال الدورة تنتهي بمشروع تخرج يقدم الطلاب من خلاله أفكار مبتكرة لحل مشكلات مجتمعية.

 

وتنوعت طبيعة الطلاب المتأهلين للدورة الثانية، حيث تم مراعاة التمثيل الجغرافي والنوعي و تم تمثيل محافظات الجمهورية كافة و التخصصات الدراسية المختلفة وكذلك ذوى الإحتياجات الخاصة.

 

وخاض طلاب الدفعة الثانية أربعة مراحل من التقييم بدأت بالتسجيل على الموقع الإلكتروني ثم تقديم الأوراق ثم إجراء إمتحانى اللغة العربية و الإنجليزية ثم المقابلة الشخصية.

 

تجدر الإشارة، إلى أن المسئولين عن البرنامج، أكدوا أن كل من تقدم عبر الموقع الإلكتروني هو جزء من "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" حيث أن المحتوى العلمي للبرنامج متاحاً عبر الموقع الإلكتروني, كما ستتوالى الدورات التدريبية مما يتيح الفرصة أمام من لم يحالفه الحظ في الانضمام للبرنامج.


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