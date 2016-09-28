محققون: صاروخ روسي وراء تحطم الطائرة الماليزية في أوكرانيا

قال محققون دوليون اليوم الأربعاء إن الطائرة الماليزية MH 17 التي تحطمت شرق أوكرانيا في 2014، أسقطت بصاروخ لسلاح الدفاع الجو الروسي.

وكانت روسيا قد نفت مجددًا في وقت سابق اليوم تورطها في سقوط الطائرة التي كان على متنها 298 شخصًا ولقوا مصرعهم جميعا في سبتمبر 2014.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن بيانات رادار روسية جديدة تظهر أن الطائرة بوينج 777 لم تتعرض لإطلاق النار من قبل انفصاليين تابعين لروسيا مؤكدا أن هذه البيانات بمثابة “أدلة غير قابلة للدحض”.

وكانت تقارير إعلامية سابقة في هولندا وفنلندا قد أكدت أن الطائرة أسقطت باستخدام نظام صواريخ بوك متطور، أحد أنظمة صواريخ أرض جو، المعروفة في روسيا والتي لا يمتلكها الجيش الأوكراني.

وكان الادعاء العام الهولندي قد أبلغ أهالي الضحايا صباح اليوم بالنتائج الأولية للتحقيقات.