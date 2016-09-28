أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم -
تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى -
فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محققون: صاروخ روسي وراء تحطم الطائرة الماليزية في أوكرانيا

Google+ Print
محققون: صاروخ روسي وراء تحطم الطائرة الماليزية في أوكرانيا محققون: صاروخ روسي وراء تحطم الطائرة الماليزية في أوكرانيا

حطام الطائرة الماليزية MH 17

قال محققون دوليون اليوم الأربعاء إن الطائرة الماليزية MH 17 التي تحطمت شرق أوكرانيا في 2014، أسقطت بصاروخ لسلاح الدفاع الجو الروسي.

وكانت روسيا قد نفت مجددًا في وقت سابق اليوم تورطها في سقوط الطائرة التي كان على متنها 298 شخصًا ولقوا مصرعهم جميعا في سبتمبر 2014.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن بيانات رادار روسية جديدة تظهر أن الطائرة بوينج 777 لم تتعرض لإطلاق النار من قبل انفصاليين تابعين لروسيا مؤكدا أن هذه البيانات بمثابة “أدلة غير قابلة للدحض”.

وكانت تقارير إعلامية سابقة في هولندا وفنلندا قد أكدت أن الطائرة أسقطت باستخدام نظام صواريخ بوك متطور، أحد أنظمة صواريخ أرض جو، المعروفة في روسيا والتي لا يمتلكها الجيش الأوكراني.

وكان الادعاء العام الهولندي قد أبلغ أهالي الضحايا صباح اليوم بالنتائج الأولية للتحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا