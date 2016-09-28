«الكرملين»: بوتين يعتزم زيارة تركيا خلال الشهر القادم

أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي “الكرملين” ديميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة تركيا فى شهر أكتوبر القادم.

وقال بيسكوف – فى تصريح نقلته وكالة انباء تاس الروسية – إننا لا نستبعد هذا الاحتمال، وعندما يتم الإنتهاء من كافة الاستعدادات، سوف نصدر إعلانا فى هذا الشأن.

وكان رئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع التركي رفعت هيسارجيكلى أوغلو قد أعلن فى وقت سابق، خلال اجتماعه مع نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسى أليكسى ليخاتشوف، أن الحكومة التركية تتوقع أن يقوم الرئيس الروسى بزيارة رسمية إلى أنقرة فى مطلع الشهر القادم.

وقال اوغلو عن ذلك ” إننا نتطلع إلى زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لبلادنا بإهتمام كبير، ونتوقع أن تُجرى فى مطلع شهر اكتوبر القادم، كما اتوقع أن يتم خلال الزيارة مناقشة عدة مواضيع مهمة من بينها رفع بعض القيود المفروضة على رجال الأعمال الأتراك فى روسيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.