أول أكتوبر.. «السيمفوني» يعزف مؤلفات «موتسارت» بحفلين

كتب – مصطفى حمزة

تتوالى حلقات سلسلة “أماديوس”، التي يُقدمها أوركسترا القاهرة السيمفوني، بهدف إلقاء الضوء على أهم أعمال المؤلف النمساوي الشهير “فولفجانج أماديوس موتسارت”، حيث يُقام بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة حفلين بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، بمشاركة عازف البيانو الشاب “فلوريان فايلماير”.

ومن المقرر أن يكون الحفل الأول في تمام الثامنة من مساء السبت الموافق الأول من أكتوبر على المسرح الكبير، وأن يُعاد مساء الأحد الموافق الـ 2 من أكتوبر على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

ويعزف “فايلماير” – خلال الحفلين – “كونشيرتو البيانو” و”الأوركسترا” الذي يُعد أبرز مؤلفات “موتسارت” الرومانسية، كما يتضمن البرنامج افتتاحية فيديليو لـ”بيتهوفن”، والسيمفونية الرابعة لـ”بروكنر”.

يُشار إلى أن عازف البيانو النمساوي “فلوريان فايلماير” يعد أحد الفنانين الواعدين في مجال العزف على آلة البيانو بالنمسا، والذي يتميز بأسلوب وتقنيات متفردة في العزف.

ولد “فايلماير” عام ١٩٨٩، وبدأ دراسته للموسيقى في السادسة من عمره، واستكملها بجامعة الموسيقى والفنون بفيينا، حيث قدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف دول العالم، وحصل على مجموعة من الجوائز المميزة منها:” جائزة النمسا للموسيقى الكلاسيك – المركز الأول بمسابقة النجوم الجُدد الدولية لعزف البيانو بفيرونا، ويضُم ريبرتواره مجموعة من الاأعمال الكلاسيكية النادرة لكبار المؤلفين العالميين”.

ويشار إلى أن المايسترو أحمد الصعيدي، درس التأليف الموسيقي، والقيادة في الأكاديمية العُليا للموسيقى بفيينا، وكانت بدايته العالمية في فيينا بقاعة الفينركونسيرتهاوس عام 1982، ومنذ ذلك الحين قام بقيادة العديد من الأوركسترات في كل من النمسا، البرازيل، بلغاريا ، كندا، كرواتيا، وإنجلترا.

وتمتاز مؤلفاته الموسيقية بأنها تمزج بين الشكل الغربي والمضمون الشرقي، وحصل على العديد من الجوائز الدولية منها:” ميدالية فيللا لوبوس المئوية بالبرازيل، جائزة الدولة التشجيعية في التأليف لعام 1995، وجائزة الدولة للفنون في عام 2000″، ويشغل حاليًا منصب المدير الفني والقائد الأساسي لأوركسترا القاهرة السيمفوني.