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استمرار غياب عادل جمعة عن الإسماعيلي رغم تخفيض عقده

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استمرار غياب عادل جمعة عن الإسماعيلي رغم تخفيض عقده استمرار غياب عادل جمعة عن الإسماعيلي رغم تخفيض عقده

واصل عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي استبعاد محمد عادل جمعة ظهير الفريق من اختياراته لقائمة مباراة طلائع الجيش في الجولة الثالثة من الدوري.

ويلتقي الإسماعيلي غدا الخميس مع الجيش، واستمر غياب عادل جمعة عن القائمة رغم موافقته على تخفيض عقده بناء على طلب الإدارة.

وانضم عادل جمعة من الزمالك للدراويش مطلع الموسم ولكن الإدارة الجديدة كانت ترى أن قيمة عقده المقدرة بمليون و700 ألف جنيه مبالغ فيها وتريد تخفيضها، وهو ما وافق عليه اللاعب بعد الغياب عن مباراتي الأهلي والإنتاج الحربي.

ووافق عادل جمعة على تخفيض عقده إلى مليون جنيه سنويا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد مجدي

خط الدفاع: شريف حازم - محمود متولي - سعد حسني - بهاء مجدي - محمد أبو المجد "بوشا" - باهر المحمدي

خط الوسط: حسني عبد ربه - محمد فتحي - محمود عبد العزيز - عماد حمدي - إبراهيم حسن - أحمد جمال - خالد عيد - توريك جبرين - عمر الوحش - كريم بامبو

خط الهجوم: إيمانويل بناهينى - شكري نجيب

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فيديو اليوم السابع