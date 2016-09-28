فيديو - باولو يواصل الحلم.. هدف على طريقة مهاجم مانشستر سيتي

واصل حسام باولو مهاجم سموحة تألقه مع فريقه السكندري بتسجيله هدفه الثالث في الدوري بطريقة أكثر من رائعة ضد طنطا.

ويواجه سموحة ضيفه طنطا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وكان باولو قد سجل في فوز سموحة ضد الشرقية في الجولة الأولى وفي الجولة الثانية ضد مصر للمقاصة في المباراة التي فاز فيها أيضا الفريق السكندري.

وتحدث باولو قد تحدث مع FilGoal.com في وقت سابق وتمنى أن يوفق في أن يتوج بلقب الهداف مرة أخرى. (طالع التفاصيل)

ويعد الهدف الذي سجله باولو مشابها لهدف سجله آدم جونسون لاعب مانشستر سيتي السابق في شباك سندرلاند.

شاهد الهدف