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«راشد» يبحث الترتيبات النهائية لمؤتمر سياحة المدن بالأقصر

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«راشد» يبحث الترتيبات النهائية لمؤتمر سياحة المدن بالأقصر «راشد» يبحث الترتيبات النهائية لمؤتمر سياحة المدن بالأقصر

يحيي راشد – وزير السياحة

عقد وزير السياحة يحيى راشد، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسئولي غرفة الشركات السياحية بالأقصر، لبحث الترتيبات النهائية لمؤتمر سياحة المدن المزمع إقامته بالأقصر نهاية أكتوبر القادم.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع خطة الوزارة لاستغلال هذا الحدث العالمي في الترويج للسياحة الثقافية التي تتميز بها محافظتي الأقصر وأسوان.

ومن المقرر أن يعقد وزير السياحة مساء اليوم الأربعاء اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأقصر بديوان عام المحافظة وبحضور المحافظ محمد بدر ضمن الزيارة التى يقوم بها الوزير للأقصر، وبدء الأعمال التحضيرية للقمة الخامسة لمؤتمر سياحة المدن المزمع إقامته بالأقصر نهاية أكتوبر القادم.

وتستضيف الأقصر الجلسة 104 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية فى مستهل نوفمبر القادم، وذلك بالتنسيق محافظة الأقصر.

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