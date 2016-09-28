تزيّيني بـ مجوهرات من الخرز الذهبي

تعدّ مجموعة بيرليه Perlée من دار المجوهرات الشهيرة فان كليف آند آربيلز Van Cleef & Arpels واحدة من أشهر مجموعات المجوهرات شهرة وانتشاراً بين السيدات الأنيقات في منطقة الخليج العربي.

تأتي مجموعة بيرليه بتصميمات أنيقة من الأساور والخواتم الناعمة التي يضمّ كلّ منها أطرافاً ناعمة من الخرزات الذهبية المصقولة يدوياً لتبرز التصميم الكلاسيكي الناعم لهذه المجموعة. وتكشف دار فان كليف آند آربيلز عبر هذه المجموعة عن روح خفيفة ومرحة مع مجوهرات مصنوعة من الذهب الأبيض والوردي، وبالإمكان المزج بينها بحسب الرغبة.

تنوّعت تصميمات هذه المجموعة بين الأساور والـ خواتم الرفيعة والسميكة، فجاء بعضها ناعم الشكل، يضمّ صفاً واحداً من الخرزات الذهبية الناعمة ليزيّن إطلالتك بأسلوب بسيط وغير متكلف. وقد زيّن الألماس والأحجار الكريمة بعض التصميمات الكلاسيكيّة الناعمة في هذه المجموعة لتزيد من فخامتها ولتقدّم خيارات مناسبة لكل الأذواق، في كلّ المناسبات، بحيث نجد بين تصاميم مجموعة بيرليه ما يتناسب مع إطلالتك النهارية بالجينز والقميص الأبيض، بينما نجد فيها كذلك تصميمات ساحرة وفخمة تتناسب مع إطلالتك للسهرات.

شاهدي معنا في الصور أعلاه أجمل التصميمات من مجموعة بيرليه Perlée من فان كليف آند آربيلز Van Cleef & Arpels .