هكذا كانت بداية أنتوني فكاريلو مع دار سانت لوران

بدأ أسبوع الموضة في باريس ليلة البارحة بعرض أنيق لأولى مجموعات المصمم أنتوني فكاريلو Anthony Vaccarello من دار الأزياء الفرنسية سانت لوران Saint Laurent وذلك بعد تقلده منصب المدير الإبداعي للدار بدلاً من هادي سليمان Hedi Slimane الذي أعلن انفصاله عنها قبل عدة شهور.

وطغت أناقة الثمانينيات على معظم القطع المعروضة في هذه المجموعة مع عودة القطع الكلاسيكية إلى تصاميم الدار مثل الفساتين القصيرة ذات الكمَّين المنفوخين، وتصاميم أخرى لمَّاعة تزينها مجموعة من الثنيات الأمامية، كما لم تغب بدلة "Le Smoking" عن هذه المجموعة، وحضرت بأسلوب مختلف عما قدَّمه المصمم السابق للدار هادي سليمان.

ولكن القطعة الأبرز في هذه المجموعة كانت الحذاء الأيقوني ذا الكعب العالي الذي أخذ شكل حروف الدار الشهرة "YSL"، فقد لفت الأنظار، وأصبح موضوع الأحاديث حول عرض المجموعة ليلة البارحة.

لم تكن هذه المجموعة إلا البداية لمسيرة المصمم أنتوني فكاريلو مع الدار الفرنسية الشهيرة، فهل كانت بداية موفقة برأيك، وهل سيتمكن من وضع بصمته الواضحة على تصاميم الدار في المواسم المقبلة أيضاً؟