أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم -
تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى -
فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الليثي» يستضيف أهالي ضحايا مركب رشيد في «بوضوح» على «الحياة»

Google+ Print
«الليثي» يستضيف أهالي ضحايا مركب رشيد في «بوضوح» على «الحياة» «الليثي» يستضيف أهالي ضحايا مركب رشيد في «بوضوح» على «الحياة»

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي – أرشيفية

يناقش الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، ملف أوجاع المصريين – ملف الهجرة غير الشرعية – عقب كارثة مركب رشيد، حيث يستضيف أهالي الضحايا والناجين من الحادث في سهرة ببرنامج بوضوح.

ويطرح الليثي قضية سعي الشباب إلى الهجرة للخارج، من المسؤول عن انتشار تلك الظاهرة، وما هي المحافظات التي تعاني من الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن لماذا يدفع الأهالي بأبنائهم الأطفال في عرض البحر.

كما يطرح كيف استطاع الأهالي تدبير هذه المبالغ لتسفير أبنائهم، وهل سيتم العمل بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أقرته ، رداعاً لتلك التجربة، أم أن رغبة الشباب في العيش بالخارج ستكون أقوى.

يشارك في الحلقة الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز.

ومن المقرر إذاعة اللقاء في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على قناة الحياة الأولى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب