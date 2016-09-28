«الليثي» يستضيف أهالي ضحايا مركب رشيد في «بوضوح» على «الحياة»

يناقش الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، ملف أوجاع المصريين – ملف الهجرة غير الشرعية – عقب كارثة مركب رشيد، حيث يستضيف أهالي الضحايا والناجين من الحادث في سهرة ببرنامج بوضوح.

ويطرح الليثي قضية سعي الشباب إلى الهجرة للخارج، من المسؤول عن انتشار تلك الظاهرة، وما هي المحافظات التي تعاني من الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن لماذا يدفع الأهالي بأبنائهم الأطفال في عرض البحر.

كما يطرح كيف استطاع الأهالي تدبير هذه المبالغ لتسفير أبنائهم، وهل سيتم العمل بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أقرته الحكومة، رداعاً لتلك التجربة، أم أن رغبة الشباب في العيش بالخارج ستكون أقوى.

يشارك في الحلقة الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز.

ومن المقرر إذاعة اللقاء في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على قناة الحياة الأولى.