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الجمعة المقبل.. افتتاح متحف بطرس غالي بالقرية الفرعونية

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بطرس غالي1

تفتتح القرية الفرعونية برعاية دكتور عبدالسلام رجب رئيس مجلس إدارة القريه الفرعونية متحف د / بطرس غالي،  وذلك يوم الجمعه الموافق 14/10/2016 الساعة السادسة مساءا بقاعة د/ حسن رجب بالقرية الفرعونية والذي يعد من اهم المتاحف بالقرية .

ويعد د/ بطرس غالي قامة مصرية عاليه ومن احد اهم الشخصيات المصرية التي وصلت للعالمية وله احترامه في جميع الدول وتكريما لقيمة د/ بطرس جاء دور القرية الفرعونية برعاية دكتور عبدالسلام رجب بالتركيز علي الشخصيات المهمة التي اثرت في تاريخنا وتعريف المصريين صغارا وكبار بأهم رموز

وصرحت راندا الشيخ مديرة العلاقات العامة بالقرية،  بأن  المتحف يحتوي علي مقتنيات شخصية لدكتور بطرس غالي وميدليات حصل عليها وبدله و 2 روب و 4 كرافاتات و الدروع والجوائز الخاصة به و 120 صورة شخصية له مع المقربين وكبار القادة. وشرح وافي لحياته من بدايتها حتي وصوله للامم المتحدة..ودوره المهم في اتفاقية كامب ديفيد.

 واعلنت راندا الشيخ انه من المقرر أن يتم الافتتاح بحضور دكتور عبدالسلام وزوجة دكتور بطرس غالي واصدقائه المقربين وممثلي وزارة الخارجية و بعض الوزراء والسفراء

بطرس غالي

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