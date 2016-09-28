دفاع متهم بـ«إقتحام قسم التبين» يدفع بعدم جدية التحريات وبطلان شهادة الشهود

إستمعت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد شيين فهمي، لمرافعة المحامي علاء علم الدين، عن المتهم رقم 38 في القضية المعروفة بـ”إقتحام قسم التبين”.

وبدأت المرافعة ، عن المتهم اسامة إبراهيم ، بإلتماس البراءة للمتهم مما هو مسند اليه تأسيساً على عدة دفوع ، بدأها بالدفع ببطلان الأمر الصادر من النيابة العامة بالضبط و الإحضار لصدوره بناء على تحريات إفتقدت الجدية و الكفاية ، وفق قوله .

وأوضح الدفاع ، دفعه بخصوص عدم جدية التحريات من وجهة نظره ، ليشير بأن مجري التحريات اكد على وجود سبعة متهمين يوم الأحداث كانوا يحملون أسلحة آلية ، و 4 يحملون أفرد خرطوش و بيضاء ، الأمر الذي يشير الى وجود 11 متهماً كان يحملون أسلحة ، لينتقل الدفاع لشهادة الشهود والذين نفت شهادتهم إستحالة ذلك التصورعقلاً ، موضحاً فكرته متسائلاً كيف يتواجد هذا الكم من الأسلحة ثم يقف كل أفراد قسم الشرطة ، يحادثون هؤلاء المتجهرين حول القسم وجهاً لوجه .

وأضاف الدفاع ، في الدفع بعدم جدية التحريات ، الى ان التحريات اشارت الى ان موكله مقيم بدائرة القسم في منطقة التبين الجديدة ، في حين انه مقيم بمدينة مساكن الصلب الجديدة ، متابعاً بأن التحريات لم تتوصل لمهنة للمتهم في حين انه يعمل محاسب و خريج لكلية التجارة .

وتابعت المرافعة ، بالدفع ببطلان الإستعراف على المتهم من خلال صورة بطاقة بيانات الرقم القومي ، لكون الإستعراف يُعد عملاً فنياً لا تتوافر لأي من شهود الإثبات الذين قاموا بالإستعارف ، مقومات وإمكانيات و أدوات القيام به ، وفق قوله .

ودفعت المرافعة كذلك ببطلان شهادة شاهدي الإثبات العاشر و الرابع عشر ، في حق المتهم ، لإستحالة تصور مشاهدتهما لأي من المشاركين في الواقعة و التضارب و التناقض بين شهادتيهما و بين باقي أدلة الدعوى ولإنصرافهما في بداية الواقعة وقبل حدوث أي من الواقعات المسندة للمتهم .

وتواصلت الدفوع ،بالدف إنتفاء أركان جريمة التجمهر و إنتفاء صلة المتهم بكافة وقائع الدعوى ، لعدم تواجده على مسرحها وعدم قيام الدليل على صحة الإسناد لهدذة الجريمة اليه ، و إنتفاء أركان باقي الجرائم المسندة للمتهم بأمر الإحالة وعدم قيام الدليل على صحة الإسناد لأي منها اليه .