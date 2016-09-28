رامز أمير يعود للرومانسية مرة اخرى بعد «حالة عشق»

بدأ اليوم النجم الشاب رامز أمير، تصوير أولى مشاهده بفيلم “يوم من الايام” بمنطقة العباسية، وقد صرح أنه سعيد بدوره في الفيلم، حيث أن عودة للأدوار الرومانسية التي يحب تقديمها مثل دور مازن في “حالة عشق”.

وصرح النجم الشاب، إيضاً أن غيابه عن السباق الرمضاني هذا العام، كان بسبب انشغاله في تصوير مسلسل ببيروت، بطولة نخبة من النجوم العرب ويناقش قضية الأرهاب، لذلك كان هناك تكتم شديد منذ بداية التصوير.

وأوضح أن فيلم “يوم من الأيام” بطولة محمود حميدة، لطفي لبيب، رامز أمير، هبة مجدي، أحمد حاتم، حسن عبدالله، وغيرهم من الشباب، تأليف وليد يوسف، أخراج محمد مصطفى.

كما تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، ويجسد رامز شخصية شاب مكافح يعاني من ظروف المعيشية، ويحاول الوصول إلي حبيبته.