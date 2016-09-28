أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم -
تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى -
فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رامز أمير يعود للرومانسية مرة اخرى بعد «حالة عشق»

Google+ Print
رامز أمير يعود للرومانسية مرة اخرى بعد «حالة عشق» رامز أمير يعود للرومانسية مرة اخرى بعد «حالة عشق»

بدأ اليوم النجم الشاب رامز أمير، تصوير أولى مشاهده بفيلم “يوم من الايام” بمنطقة العباسية، وقد صرح أنه سعيد بدوره في الفيلم، حيث أن عودة للأدوار الرومانسية التي يحب تقديمها مثل دور مازن في “حالة عشق”.

وصرح النجم الشاب، إيضاً أن غيابه عن السباق الرمضاني هذا العام، كان بسبب انشغاله في تصوير مسلسل ببيروت، بطولة نخبة من النجوم العرب ويناقش قضية الأرهاب، لذلك كان هناك تكتم شديد منذ بداية التصوير.

وأوضح أن فيلم “يوم من الأيام” بطولة محمود حميدة، لطفي لبيب، رامز أمير، هبة مجدي، أحمد حاتم، حسن عبدالله، وغيرهم من الشباب، تأليف وليد يوسف، أخراج محمد مصطفى.

كما تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، ويجسد رامز شخصية شاب مكافح يعاني من ظروف المعيشية، ويحاول الوصول إلي حبيبته.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا