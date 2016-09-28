الفريق أول صدقي صبحي يحيي الذكرى السنوية لجمال عبد الناصر نيابة عن الرئيس

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية السادسة والأربعين لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وقام الفريق أول صدقي صبحي، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

ونقل القائد العام خلال لقاؤة بأسرة الزعيم الراحل إعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بما قدمه الرئيس جمال عبد الناصر من جهود مخلصة لدعم مسيرة البناء الإقتصادى والإجتماعى والقومى لمصر، ومساندة شعوب الإنسانية فى تطلعاتها نحو الحرية والإستقلال والتقدم.

وأكد صبحي أن التاريخ المصري يزخر بما حققتة ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصري، فى حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الإستعمار والتبعية وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن وإستقراره.

مؤكداً أن الشعب المصري بقياداته الواعية يصنع مرحلة جديدة من تاريخة تجسد إرادته الحرة وتفجر طاقاته القادرة على مواصلة مسيرة الوطن الحضارية والتاريخية، وبناء مجتمع أمن مستقر يشعر فيه المصريون بالعزة والكرامة الوطنية.

حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.