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محافظة المنيا توقع بروتوكولاً مع وزارة الإسكان لتطوير منطقة أبو هلال

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محافظة المنيا توقع بروتوكولاً مع وزارة الإسكان لتطوير منطقة أبو هلال محافظة المنيا توقع بروتوكولاً مع وزارة الإسكان لتطوير منطقة أبو هلال

محافظ المنيا

وقعت محافظة المنيا اليوم بروتوكولاً بقيمة 15 مليون جنيه، مع وزارة الإسكان، بحضور الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضاري، وعصام البديوي محافظ المنيا، وذلك لتطوير منطقة أبو هلال بالمنيا، وهي المنطقة المتآخمة لمنطقة عشش محفوظ.

وأشار نائب الوزير إلى أن هذه الزيارة تأتى للاطلاع على مستجدات تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة بالمحافظة ومتابعة تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع تطوير منطقة عشش محفوظ واللتين شارفتا على الانتهاء بنهاية العام الحالي ، موضحًا أن الوزارة ستبدأ بالعمل علي باقي المناطق العشوائية الغير آمنة بالمحافظة ، وتزامناً مع الانتهاء من منطقة عشش محفوظ.

وتفقد نائب الوزير، يرافقه المحافظ، أعمال المرحلتين الثانية والثالثة ، وأكد أن معدل الإنجاز يسير في الاتجاه الصحيح، لخطة تطوير منطقة أبو هلال ، والتي تهدف إلى تحسين حياة أكثر من 100 ألف مواطن مصري يعيشون في ظروف غير آدمية، وذلك بإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي وإنارة وسفلتة الشوارع، كما سيتم توفير الخدمات المطلوبة والبدء ببرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسكان في إطار خطة التنمية المتكاملة المعدة من قبل صندوق تطوير المناطق العشوائية لمنطقتي عشش محفوظ ومنطقة أبو هلال .

من جانبه أكد المحافظ أن تطوير المناطق العشوائية هو هدف قومي للدولة، وأن البروتوكول الموقع يهدف إلي التنمية الشاملة للمنطقة والسكان، من جميع النواحي العمرانية والاجتماعية والاقتصادية، ومع اكتمال المراحل الثلاث لتطوير المنطقة، ستصبح منطقة أبو هلال منطقة عمرانية ذات نمط عمراني مميز، يقوم على التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، حيث سيتم تطوير الطرق في المنطقة والمرافق، من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز.

وأشار إلي أنه يعد إنجازا كبيرا للدولة، وللعاملين في صندوق تطوير المناطق العشوائية ، ويعتبر نموذجا مشرفاً لنا جميعا، وعلينا أن نفتخر به، إذ ساهم التطوير في تغيير حياة الكثير من المواطنين قاطني تلك المنطقة من خلال إتمام المرحلة الأولى من المشروع، وقرب انتهاء العمل في المرحلتين الثانية والثالثة.

وفي نهاية الجولة التفقدية للمنطقة التقي المحافظ بعدد من المواطنين ساكني المنطقة، وأستمع لشكواهم ووعد بحلها.

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