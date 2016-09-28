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«شوبير» يرفض وصف النائب إلهامي عجينة ضحايا رشيد بأنهم «انتحروا»

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«شوبير» يرفض وصف النائب إلهامي عجينة ضحايا رشيد بأنهم «انتحروا» «شوبير» يرفض وصف النائب إلهامي عجينة ضحايا رشيد بأنهم «انتحروا»

الإعلامي أحمد شوبير – أرشيفية

رفض الإعلامي أحمد شوبير، تصريحات إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، والتي وصف فيها ضحايا كارثة رشيد بأنهم “انتحروا وأن من ينتحر يعتبر كافر، وأن هناك عجز في توفير بعض الخدمات للشباب لكن هذا لايعني مغادرتهم للبلاد”.

وقال شوبير – خلال برنامجه “on air مع شوبير”، المذاع عبر أثير “نغم FM – “أرفض هذه التصريحات، فـ الشباب الذين راحوا ضحية هذا الحادث، كانوا يرغبون في السفر من أجل توفير قوت يومهم بالكسب الحلال”.

وأشار “شوبير” إلى أن حالة الأباء من حزن وحسرة على رحيل شباب في مقتبل العمر لايمكن وصفها، مطالبًا الجميع بالوعي في تصريحاتهم.

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