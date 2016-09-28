أول مولود في العالم من "ثلاثة آباء" ...

سمر العشري

أكد العلماء أن العالم شهد أول حالة إنجاب طفل رضيع بواسطة تقنية "الآباء الثلاثة" المثيرة للجدل ، التي اعتبروها ثورة في هذا المجال .

وذكر أطباء متخصصون في الخصوبة أن التقنية الجديدة تسمح للآباء الذين يعانون من طفرات وراثية نادرة بإنجاب أطفال بصحة جيدة .

وأطلق الوالدان وهما أردنيان ، اسم إبراهيم على مولودهم الذي ولد على الأراضي المكسيكية بإشراف فريق طبي من مدينة نيويورك الأميركية قاده الدكتور جون تشانغ .

وقال موقع "سكاي نيوز" أن الأم تعاني من متلازمة "لي"، وهي اضطراب وراثي يعرض حامله لخطر متزايد لأنواع شتى من مرض السرطان .

وأشارت إلى أن المولود عبارة عن بيوضة تشكلت من الوالدين ، وجرى الاستعانة ببويضة من سيدة ثالثة .

وأقدم الأطباء على استبدال الحمض النووي الذي يعاني الاختلال لدى الأم ، عبر إزالة النواة من البويضة ووضعها في بويضة المتبرعة ، وبعد 9 أشهر من الحمل تمكنت الزوجة الأردنية من الإنجاب .

شبكةعيونالإخبارية

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