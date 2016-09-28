إزالة 39 حالة تعدى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بالبحيرة

شنت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس سمير الحلاج حملات مكثفة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة بالتعاون مع الوحدات المحلية بمركزى ايتاى البارود وكفر الدوار والاجهزة الامنية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيدا لهيبة الدولة .



> واسفرت تلك الحملات عن تنفيذ ازالة 24 حالة تعدى بمساحة 15 قيراط بمناطق سيدى غازى و زهرة ومارون والاتربى وغرب البسلقون والملقه بمركز كفر الدوار بالاضافة الى حالة تعدى على املاك الدولة بمشروع عاداة التابع لمحافظة البحيرة

> والتعديات عبارة عن اسوار ومبانى بالطوب الابيض والمونة الاسمنتية وسملات خرسانية وشدات خشبية تم فكها وايقاف الاعمال بها وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها



> كما اسفرت الحملات عن ازالة 15 حالة تعدى على مساحة 20 قيراط بمنطقة ربع شنديد للإصلاح الزراعي بمركز ايتاى البارود عبارة عن اسوار طولية وعرضية بالطوب الابيض والاسمنت بإجمالي 22 سهم .