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"حقوق وواجبات الطالب" ندوة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية

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"حقوق وواجبات الطالب" ندوة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية "حقوق وواجبات الطالب" ندوة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية

نظمت وحدة التدريب بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دورة تدريبية بعنوان "حقوق وواجبات الطالب فى العملية التعليمية" بمبنى الكلية بمحرم بك تحت رعاية الدكتور علاء الدين رمضان مصطفى - القائم بتسيير أعمال عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك بحضور الدكتورة داليا المغربى ، مدير وحدة التدريب.

وقال بيان الكلية اليوم، إن المحاضرة تضمنت اللائحة التنظيمية فى الوحدات التدريبية مع الطالب، وعن حقوق الطالب الجامعى فى العملية التعليمية من المساواه في المعاملة بين الطلاب وحق الشكوى وحق الدعم للطلاب المتفوقين وحق الحصول على الرعاية وإبداء الرأى وأيضا حق الطالب في الحصول على المعلومات الخاصة بالجامعة.

وأضاف البيان" إن كلية العلوم تسعى دائما لإعداد خريجين ذوى كفاءة عالية فى مجال العلوم والبحوث الأكاديمية و التطبيقية وذلك لدعم التنمية الوطنية.

 


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