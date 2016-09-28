المعهد السويدى بالإسكندرية ينظم الملتقى الأول للإعلام البيئى والمناخى

نظم المعهد السويدى بالإسكندرية اليوم الاربعاء، الملتقى الأول من نوعه للإعلام المناخي بمشاركة أكثر من 40 من الصحفيين والكتاب والباحثين والمدونين المختصين بمجال البيئة وتغير المناخ، وهو البرنامج الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يمثل الحاضرون والمشاركون 12 دولة من أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعرضون خبراتهم المختلفة والمتنوعة، ومن خلال دوره كمنصة للحوار يتيح المعهد السويدي بالإسكندرية الفرصة للمشاركين لتبادل المعرفة مع الخبراء والمختصين بقضية التغير المناخي سواء من أوروبا أو من دول المنطقة.

ويشارك ضمن المتحدثين في الملتقى الدكتور حسين أباظة المدير السابق لقسم الاقتصاد والتجارة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى عدة خبراء بارزين في مجال الاستدامة البيئية، كما يشارك عدد من الصحفيين في تدريب المشاركين في الملتقى.

يهدف هذا البرنامج إلى بناء شبكة من الإعلاميين الإقليميين الذين يعملون على تغطية قضايا تغير المناخ، ولزيادة المعرفة ونشر الوعي بهذه القضايا. وسيؤهل هذا التدريب المشاركين لإنتاج حملات إعلامية تلفزيونية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة القضايا العامة.

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1- جانب من الملتقى بالمعهد السويدى بالإسكندرية