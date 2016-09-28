بالأسماء ..تعيينات جديدة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الزقازيق

وافق مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد عبد الباري في جلسته رقم (484) بتاريخ 27 سبتمبر 2016 على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الجامعة.

ففي كلية الطب البشرى ، وافق المجلس على تعيين 4 أساتذة مساعدين بوظيفة أستاذ وهم الدكتور شيرين العربى بدير حسن بقسم الفسيولوجيا ، الدكتورة أميرة شكرى أحمد سليمان عثمان ، و الدكتور أيمن رمضان عبد الحى أبو العينين،الدكتور مبروك إبراهيم محمد إسماعيل بقسم أمراض الباطنة العامة، وتعيين 8 مدرسين فى وظيفة أستاذ مساعد وهم الدكتور سعيد محمد عيد سيد أحمد ، والدكتور أشرف خليفة شرف النجار بقسم أمراض الباطنة العامة ، الدكتورة الشيماء أحمد أحمد على بقسم الأطفال ، الدكتورة أميرة أمين السيد سالم بقسم الباثولوجيا ، الدكتورة مروة أحمد هانى بحيرى ، الدكتور إبراهيم ثروت عبد العال بقسم الروماتيزم والتأهيل ، الدكتورة هدى عبد الحميد أحمد هجرس بقسم الباثولوجيا ، ومنح الدكتور إيهاب فؤاد غنيم جرباش المدرس بقسم التوليد وأمراض النساء اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد.

كما تم تعيين 14 مدرس مساعد فى وظيفة مدرس وهم عماد لطيف عجبان شنودة ، ومحمد أحمد سمير السيد عوض ومجدى عمر محمد محمد الشيخ بقسم جراحة المخ والأعصاب ، ،و ريهام حلمى عبد الكريم على محمد ، وولاء عبد الحليم رشاد عبد الحليم بقسم التشريح ، ومحمد عبد العزيز إسماعيل إسماعيل جندية ، وتامر محمد جودة محمد سام عيد ، ومحمود أحمد محمود أحمد بقسم أمراض الباطنة ، و عائشة عبد الله أبو هاشم بقسم الطب الشرعى والسموم ، وسارة محمد عبدالنبي علي بقسم التخدير ونها فاروق أحمد عبد الله، وأمانى عطية سليم بقسم الباثولوجيا ، ورانيا حامد محمد بهى بقسم الأمراض الصدرية ، ومروة عمر عبد العزيز السيد عبد العال بقسم الطفيليات .

وفى كلية الطب البيطري وافق المجلس على تعيين 3 مدرسين في وظيفة أستاذ مساعد وهم الدكتور هيثم عبد الله على جاد بقسم الكيمياء الحيوية و

الدكتورة

شيماء عبد الله عبد الله الجمل و

الدكتورة

رشا ثابت متولى علام بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية ، و تعيين الدكتورة سماح سعيد عبد اللطيف عبد الفتاح فى وظيفة مدرس بقسم مراقبة الأغذية وتعيين الدكتورة إيمان عبد الحميد أحمد عطية فى وظيفة إستشارى بقسم طب الحيوان ، وتعيين

الدكتورة

سهام عبد الله محمد البدرى الزميل بقسم مراقبة الأغذية فى وظيفة إستشارى مساعد بالقسم ، وتعيين الدكتور محمد فايز أحمد محمد سالم فى وظيفة زميل بالمستشفى البيطرى .

وفى كلية الهندسة ، وافق المجلس على تعيين 3 مدرسين مساعدين في وظيفة مدرس وهم أحمد إبراهيم على إبراهيم بقسم هندسة التصميم الميكانيكي و محمد عبد الفتاح على إسماعيل بقسم الهندسة الإنشائية ، ونيرمين منير عبد الوهاب بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

وفى كلية العلوم ، وافق المجلس على تعيين د. طاهر محمد أحمد أبو النصر المدرس بقسم علم الحيوان فى وظيفة أستاذ مساعد ، وتعيين السيد سعيد عبد الفتاح مصطفى المدرس المساعد بقسم الفيزياء ، وأحمد عبد النبى محمد محمد عطية المدرس المساعد بقسم الرياضيات في وظيفة مدرس

وبكلية التربية الرياضية بنات ، وافق المجلس على تعيين 2 مدرسين فى وظيفة أستاذ مساعد وهم د. منى محمد نجيب حسن بسيونى بقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركى ، ود.مها عبد الوهاب السيد الإمام بقسم المناهج وطرق التدريس .

وفي كلية التجارة ، وافق المجلس علي تعيين هيام فكرى أحمد أحمد المدرس المساعد بقسم المحاسبة فى وظيفة مدرس .

أما في كلية الزراعة ، وافق المجلس على تعيين2 مدرسين مساعدين بقسم وقاية النبات فى وظيفة مدرس وهم عبد الهادى عبد الحميد إبراهيم ، وحبيبة محمد عمر أبو العينين عبده.

وفى كلية التربية ، كما وافق المجلس على تعيين د. أحمد نجم الدين أحمد على عيداروس الأستاذ المساعد بقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية فى وظيفة أستاذ ، وتعيين هبة محمود السيد متولي الشعراوي المدرس المساعد بقسم الصحة النفسية في وظيفة مدرس

وفى كلية التربية النوعية ، وافق المجلس علي تعيين د. أمنية محمد سمير محمد عبد الحميد المدرس المساعد بقسم التربية الموسيقية فى وظيفة مدرس.