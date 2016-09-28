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استياء أولياء الأمور لعدم وجود تيار كهربائى بمدرسة جودة أبوهاشم بالشرقية

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استياء أولياء الأمور لعدم وجود تيار كهربائى بمدرسة جودة أبوهاشم بالشرقية استياء أولياء الأمور لعدم وجود تيار كهربائى بمدرسة جودة أبوهاشم بالشرقية

>الشرقية - فتحية الديب

سادت حالة من الاستياء الشديد بين أهالى قرية سندنهور التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لانفطاع  التيار الكهربائى عن مدرسة جودة أبو هاشم للتعليم الأساسى بالقرية، رغم دخولها الخدمة للمرة الأولى، وقيام محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد بافتتاحها منذ 6 أشهر.

 

ويقول "خالد محمد" من أولياء الأمور، أن مدرسة جودة أبوهاشم للتعليم الأساسى بقرية سندنهور، تم افتتاحها منذ 6 أشهر، من قبل محافظ الشرقية ووكيل مديرية التربية والتعليم، والمدرسة ليس بها عداد كهرباء فقام المسئولين بتوصيل التيار الكهربائى للمدرسة بشكل عشوائى، وتم فصله منذ يومين عن المدرسة، ما يؤثر على العملية التعليمة، وخاصة معمل الحاسب الآلى بالمدرسة.

 

وناشد أولياء الأمور محافظ الشرقية بسرعة التدخل وتوصيل تيار الكهربائى للمدرسة بشكل شرعى.


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