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رئيس مصر للطيران: انتهاء رحلات عودة الحجاج من جدة والمدينة 3 أكتوبر

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رئيس مصر للطيران: انتهاء رحلات عودة الحجاج من جدة والمدينة 3 أكتوبر رئيس مصر للطيران: انتهاء رحلات عودة الحجاج من جدة والمدينة 3 أكتوبر

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

اختتمت شركة للطيران جسرها الجوي، لإعادة حجاج هذا العام من مطار الملك عبد العزيز بجدة، اليوم الأربعاء، حيث يصل من جدة ١٢٠٠ حاجاً على ٧ رحلات جوية، بواقع ٥ رحلات إلي مطار القاهرة، ورحلة إلى مطار الأقصر، وأخرى إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، وذلك لنقل حجاج قرعة دمياط وقنا والوادي الجديد وترانزيت مسقط ودبي وكانو ولندن، بالإضافة إلى حجاج بعثات الداخلية والشركات السياحة والأفراد، صرح بذلك الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

 

 

وأضاف أن الجسر الجوين، سوف يظل يعمل من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، بالمدينة المنورة، حتي 3 أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن تقلع ٨ رحلات جوية من المدينة المنورة، لتصل ٧ رحلات جوية إلي مطار القاهرة، بينما تصل رحلة واحدة إلي مطار أسوان، وذلك لنقل ٢٠٠٠ حاجًا من حجاج قرعة أسوان والقاهرة، وتضامن بنى سويف والقليوبية والمؤسسة وتضامن المركزية، وبذلك يكون إجمالي عدد الحجاج، التي تقلهم مصر للطيران اليوم ٣٢٠٠ حاجاً على ١٥ رحلة جوية من .

 

 

ومن المقرر أن يصل غداً الخميس ١٤٠٠ حاجاً، من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، من حجاج قرعة محافظات الغربية والمنوفية، وحج أفراد وبعثات داخلية وعمل وذلك على متن ٦ رحلات جوية، تصل جميعها إلى مطار القاهرة الدولي .

 

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