العبادى يطلب زيادة عدد المستشارين والمدربين الأميركيين قبل انطلاق معركة الموصل

أعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أن حكومته طلبت زيادة عدد المستشارين والمدربين الأميركيين للقوات العراقية بعد التشاور مع الرئيس باراك أوباما استعدادا لمعركة الموصل، حسبما نقل بيان رسمى الأربعاء.

وأفاد بيان لمكتب العبادى أنه "تم التشاور مع الرئيس الأميركى باراك أوباما بطلب من الحكومة العراقية لزيادة أخيرة لعدد من المدربين والمستشارين الأميركيين تحت مظلة التحالف الدولى فى العراق، لتقديم الاسناد للقوات الأمنية العراقية البطلة فى معركتها الوشيكة لتحرير الموصل، وتمت الموافقة على طلب الحكومة".