«العسكري للخماسي الحديث» يحصل على الميدالية الذهبية لأول مرة في تاريخ مصر

استطاع لاعبى المنتخب العسكري المصري للخماسي الحديث، تحقيق إنجاز غير مسبوق فى بطولة العالم العسكرية الرابعة والأربعون والمقامة حالياً بمدينة فارندورف بألمانيا فى الفترة من 17 حتى 26 سبتمبر الحالي.

وأعلن المتحدث العسكري – عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” – أن لاعبو المنتخب العسكري للخماسي الحديث للرجال وهم: ياسر محمد حنفي، وشريف ياسر محمد رشاد، وإسلام حامد محمود، استطاعوا الحصول على الميدالية الذهبية للفرق لأول مرة فى تاريخ مصر.

وأضاف المتحدث أن ياسر محمد حنفي حصل على الميدالية الذهبية، وشريف ياسر محمد رشاد حصل على الميدالية الفضية فى مسابقة فردي الرجال .

واستطرد الثنائي ياسر حنفي وسندس طارق من الحصول على برونزية الزوجي المختلط ليرفع علم مصر خفاقاً ويعزف السلام الجمهوري لمصر فى أكبر محفل عالمي للخماسي الحديث على مستوى العالم .

ويأتى ذلك الإنجاز نتيجة للدعم الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للرياضة والرياضيين والتخطيط الجيد والتنسيق الدائم بين جهاز الرياضة للقوات المسلحة والإتحاد المصرى للخماسى الحديث.