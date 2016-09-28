تباين أداء مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، في ظل ضغوط بيعية على الأسهم القيادية وسط حالة من التحفظ لدى المستثمرين انتظارًا لأخبار محفزة عن قرض صندق النقد أو تحريك العملة.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة 0.73% ليسجل 7974.12 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.54 % مسجلا 1346.2 نقطة، وكسب مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.79 % ليبلغ مستوى 7979.95 نقطة، في المقابل خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.05% ليبلغ مستوى 351.27 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.15 % مسجلا 801.13 نقطة.

وخسرت القيمة السوقية للاسهم المدرجة داخل المقصورة نحو 1.4 مليار جنيه مقابل الاغلاق السابق لتسجل 404 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 392.1 مليون جنيه.