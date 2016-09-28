الحبس ٨ سنوات لإكرامى الصباغ بتهمة النصب على مواطنين

قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع وأمانة سر علاء الدين إبراهيم ومحمد حلمى، بحبس رجل الأعمال إكرامى عبد الستار الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست للتطوير العقارى، ٨ سنوات مع الشغل فى ٨ دعاوى مقامة ضده تتهمه بالنصب على المواطنين، وذلك بواقع عام مع الشغل وكفالة ٢٠٠ جنيه عن كل دعوى مقامة ضده.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن شركة أونست أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم وحددت موعدا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها.