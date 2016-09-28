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الحبس عام لأستاذ جامعى بتهمة النصب على مواطنين

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الحبس عام لأستاذ جامعى بتهمة النصب على مواطنين الحبس عام لأستاذ جامعى بتهمة النصب على مواطنين

>كتب سليم على

عاقبت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع وأمانة سر محمد حلمى وعلاء الدين إبراهيم، أستاذ جامعى، مالك شركة المكتب العلمى للزراعة الحديثة، بالحبس عام مع الشغل وكفالة ٢٠٠ جنيه لاتهامه بالنصب على المواطنين فى مبلغ 70 مليون جنيه، ببيع أراض لهم غير مملوكة له.  

 

 

 

وبحسب الدعوى المقامة رقم ١٠٢٤٣ لسنة 2016، فان عزت محمد عثمان أبو زيد أستاذ جامعى، ويمتلك شركة "المكتب العلمى للزراعة الحديثة"، قام بالنصب على عدد من المواطنين بمعاونة شخص يدعى رمضان عبد الوهاب رمضان ، بعد ادعاءه أنه يمتلك 1825 فدان بمركز أبو مزار بمحافظة المنيا، بناء على عقد مزور منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.


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