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تنس - نجاح المعسكر المصري في أمريكا على يد مدرب أجاسي وشارابوفا

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تنس - نجاح المعسكر المصري في أمريكا على يد مدرب أجاسي وشارابوفا تنس - نجاح المعسكر المصري في أمريكا على يد مدرب أجاسي وشارابوفا

في إطار دعم نادي بلاتينيوم للرياضة المصرية قام بإرسال بعثة من ناشئي التنس المصري الفائزين في بطولة DOQ إلى أكاديمية IMG العالمية بالولايات المتحدة والتي يرأسها أعظم مدربي التنس عبر العصور الأمريكي نيك بوليتيري.

من أبرز تلاميذ نيك بوليتيري والذين وصلوا ليحتلوا المراكز الأولى علي مستوى العالم في فئتي الرجال والسيدات أندريه أجاسي، جيم كوريير، مونيكا ساليس، مارسيلو ريوس، ماريا شارابوفا، نيشيكوري، يلينا يانكوفيتش بجانب تدرب الأختين ويليامز في الأكاديمية قبل مشاركاتهما في البطولات الـ4 الكبرى.

تدرب اللاعبون في المعسكر الذي استمر لأسبوع في ولاية فلوريدا الأمريكية علي يد أعظم مدربي العالم في التنس بجانب الاحتكاك مع الجنسيات المختلفة والتدريبات المتطورة على أسس علمية.

وأبدى عمرو إسماعيل نائب مدير التسويق في نادي بلاتينيوم فخره بنجاح تنظيم هذه العملية للعام الثالث على التوالي.

ووعد محمد طلعت رئيس قطاع التسويق بتكثيف مثل هذه البرامج في مختلف الرياضات، والتي من هدفها رفعة الرياضة المصرية.

وبعد عودة اللاعبين إلى أشادوا بالمعسكر المنظم من خلال شركة 7 للتسويق الرياضي وبرعاية نادي بلاتينيوم حيث صرحوا أنهم قضوا أوقاتا لا تنسي.

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