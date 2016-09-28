أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم -
تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى -
فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أمونيكي لـ في الجول: حفني رائع ولكنني لا أمتلك حسابا على فيسبوك

Google+ Print
أمونيكي لـ في الجول: حفني رائع ولكنني لا أمتلك حسابا على فيسبوك أمونيكي لـ في الجول: حفني رائع ولكنني لا أمتلك حسابا على فيسبوك

أشاد النيجيري إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك السابق بما يقدمه أيمن حفني نجم الفريق الأبيض في مشوار دوري أبطال إفريقيا.

وكتب حساب يحمل اسم نجم الزمالك السابق الذي لعب لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن حفني مع الزمالك مثل ليونيل ميسي.

لكن أمونيكي قال لـFilGoal.com: "أيمن حفني لاعب رائع، فهو مهاري ومفيد جدا للزمالك".

وأتبع "هو أيضا جيدا جدا على المستوى الخططي".

واستدرك "لكنني لم أكتب ذلك، لأنني لا أمتلك حسابا على فيسبوك والحقيقة لا أفهم كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن أمونيكي لعب في صفوف الزمالك لثلاث سنوات من 1991 حتى 1994 ليتوج مع الفريق ببطولتي دوري، قبل أن ينتقل إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي ومنه لبرشلونة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع