أمونيكي لـ في الجول: حفني رائع ولكنني لا أمتلك حسابا على فيسبوك

أشاد النيجيري إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك السابق بما يقدمه أيمن حفني نجم الفريق الأبيض في مشوار دوري أبطال إفريقيا.

وكتب حساب يحمل اسم نجم الزمالك السابق الذي لعب لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن حفني مع الزمالك مثل ليونيل ميسي.

لكن أمونيكي قال لـFilGoal.com: "أيمن حفني لاعب رائع، فهو مهاري ومفيد جدا للزمالك".

وأتبع "هو أيضا جيدا جدا على المستوى الخططي".

واستدرك "لكنني لم أكتب ذلك، لأنني لا أمتلك حسابا على فيسبوك والحقيقة لا أفهم كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن أمونيكي لعب في صفوف الزمالك لثلاث سنوات من 1991 حتى 1994 ليتوج مع الفريق ببطولتي دوري، قبل أن ينتقل إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي ومنه لبرشلونة.