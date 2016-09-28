الزمالك يخوض تدريباته على ملعب أسوان استعدادا للنصر للتعدين

يخوض الزمالك تدريبه اليوم على ملعب أسوان استعدادا لمواجهة النصر للتعدين في أولى مواجهاته بالدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره النصر للتعدين يوم الخميس ضمن منافسات ثالث جولات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة مؤمن سليمان لتجهيز اللاعبين للمباراة والتعود على أرضية ملعب اللقاء في ظل الرغبة في تحقيق انطلاقة قوية والفوز بأول ثلاثة نقاط.

وكان الزمالك قد أعلن عن أرقام قمصان لاعبيه في قائمة الموسم الجديد 2016-2017. (طالع التفاصيل)

كما يستعد الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد ماميلودي صن داونز، إذ أن الفارس الأبيض أجلت له أول جولتين في الدوري المصري لخوضه المنافسات الإفريقية.