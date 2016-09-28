أمونيكي لـ في الجول: الزمالك الذي فاز 4-0 قادر على التتويج.. وهذا رأيي في ستانلي

شاهد النيجيري إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك السابق المباراة الأولى ضد الوداد المغربي، وتأكد منها على قدرة الفريق الذي فاز 4-0 على التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور عقبة الوداد 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث خسر المباراة الثانية 5-2.

وقال أمونيكي لـFilGoal.com: "شاهدت المباراة الأولى للزمالك ضد الوداد والتي فاز بها الفريق 4-0، الزمالك كان جيدا جدا".

وأتبع "بالتأكيد الزمالك قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا، ولكن الأمر ليس سهلا فيجب الاستمرار في العمل الجاد والتطور حتى موعد المباراة".

ويلعب الزمالك مع صن داونز في المباراة النهائية يومي 14 و21 أكتوبر المقبل في جوهانسبرج والقاهرة.

ستانلي

وسأل FilGoal.com أمونيكي عن رأيه في أداء مواطنه ستانلي أوهاويتشي مهاجم الزمالك المعار من وادي دجلة.

أمونيكي أجاب "ستانلي مهاجم جيدا جدا وأظهر إمكاناته مع الزمالك بكل تأكيد خاصة بعدما علمت أنه سجل هدفا في مباراة المغرب".

وأتم "هذا يكشف لماذا قرر الزمالك ضمه، فهو الآن سبب تواجد الفريق في النهائي".

يذكر أن أمونيكي لعب في صفوف الزمالك لثلاث سنوات من 1991 حتى 1994 ليتوج مع الفريق ببطولتي دوري، قبل أن ينتقل إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي ومنه لبرشلونة.

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