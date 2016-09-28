حوار في الجول – فايز يتحدث عن كيفية مذاكرة الكونجو.. موقف حجازي ولماذا برج العرب

سيتجمع منتخب مصر لخوض أول مباراة في تصفيات كأس العالم 2018 يوم الأول من أكتوبر، لكن عمل الجهاز الفني الآن جار على قدم وساق من أجل العودة من الكونجو بالثلاث نقاط، وهذا ما يكشفه المدرب المساعد للمنتخب محمود فايز.

FilGoal.com كان له حوار خاص مع فايز، قبل أيام قليلة من تجمع المنتخب في معسكر مغلق في مدينة برج العرب، يتحدث فيه عن عديد من الأمور.

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اعتذر فايز في مطلع الحوار على عدم قدرته على تلقي استفسارات الصحفيين في اليومين الماضيين بسبب انشغاله مع الجهاز بالتحضير لمباراة الكونجو.

"الجهاز الفني شاهد جميع مباريات منتخب الكونجو الأخيرة. نحضر نفسنا لكل الاحتمالات في برازافيل، نريد للاعبي المنتخب أن يروا مباراة يوم 9 أكتوبر قبل أن يلعبوها" هكذا أوضح فايز كيف يذاكر جهاز المنتخب مباراة الكونجو.

ويضيف فايز "منتخب الكونجو مثلا لعب مرة بخماسي في الدفاع بوجود ليبرو، ولعب من قبل بأربعة مدافعين، لذا نضع أنفسنا أمام كل تلك الاحتمالات".

ويواصل "لديهم لاعبون جيدون في الهجوم، خاصة فابريس أونداما لاعب الوداد المغربي وثييفي بيفوما لاعب باستيا الفرنسي".

ويشرح "نذاكر المنافس من كل الجهات، ونضع كل الاحتمالات من حيث تشكيلنا وطريقة لعبنا على الطاولة قبل أن يتخذ هيكتور كوبر القرار النهائي".

النقطة التالية كانت الحديث حول أحمد حجازي الذي قرر المنتخب استدعائه رغم عدم خوضه لأي مباراة مع الأهلي منذ إصابته أمام الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا، واستبعد من قائمة الأحمر لمباراة وادي دجلة يوم الأربعاء، وهو ما رد عليه فايز "حجازي يتدرب بشكل طبيعي مع الأهلي ويشارك في تقسيمات الفريق".

وأردف "استبعاده وجهة نظر خاصة من جهاز الأهلي الفني وهو الأدرى بجاهزيته، ولكن لدينا معسكر لمدة 7 أيام سنحكم فيهم على مدى جاهزية اللاعب".

ويضرب مثالا بحجازي نفسه قائلا "قبل انضمام حجازي ورامي ربيعة للأهلي، كان جهاز المنتخب يعتمد عليهما رغم عدم مشاركتهما المستمرة في أوروبا، وهوجمنا على ذلك الأمر".

وشدد "لا تقلقوا، لن نشرك لاعبا غير جاهز في أي مباراة، وخاصة مباراة هامة أمام الكونجو في تصفيات كأس العالم".

الحديث انتقل لاختيار مدينة برج العرب لاستضافة معسكر الفريق، كما سيستضيف ملعبها مباراة غانا في الجولة الثانية حسبما اختار الجهاز.

قال فايز "هناك الأمور أفضل، الجو أكثر هدوء وأكثر استقرارا ونراه مفيدا للمنتخب سواء في المعسكرات أو المباريات".