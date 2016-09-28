بالصور.. وقفة احتجاجية لأطباء حركة النيابات أمام وزارة الصحة

كتب – عمر جمال

نظم شباب الأطباء، وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الأربعاء، أمام وزارة الصحة والسكان، احتجاجًا علي اسموه تجاهلاً من قِبل وزارة الصحة لمطالبهم الخاصة بقواعد توزيع عادلة لحركة نيابات سبتمبر 2016.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها: “التكليف من الوادي للنوبة والتعليمي واسطة وسبوبة”،و”نطالب بإقالة هاني نصر”، و”أنا بخدم في الواحات لا مياه ولا نور”.

كما ردد الأطباء هتافات كان أبرزها:”أنا دكتور مش شحات زودولنا الاحتياجات”.

جدير بالذكر أن وقفة أطباء النيابات اليوم، تتزامن مع الاجتماع الأول، للجنة تنفيذ بدل العدوى اليوم بمجلس الوزراء.

> يذكر شباب الأطباء قد نظموا وقفة الأسبوع الماضي، وتم وعدهم بحل المشكلة لكن تمت تجاهل مطالبهم وعودة الازمه الي نفطة البداية.