القوات التركية تقتل 9 مدنيين سوريين قرب الحدود المشتركة

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوات الجيش التركى قتلت تسعة مدنيين سوريين، بينهم أطفال، عند قرية (كحيلة) الحدودية الواقعة بين مدينتى (رأس العين) و(تل أبيض).

وأوضحت الوكالة السورية أن الجيش التركى أطلق الرصاص صوب مدنيين سوريين على الحدود السورية التركية، فور اقترابهم من الحدود المشتركة بينهما؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص بينهم أطفال، وإصابة آخرين بجروح.

وروى عدد من المصابين الذين نقلوا لتلقى العلاج فى مدينة (رأس العين) بعد نجاتهم من رصاص القوات التركية أن جنودا أتراك أطلقوا الرصاص بشكل عشوائى عليهم فور اقترابهم من الحدود المشتركة.